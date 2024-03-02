Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Minta Kasus Bullying Diselesaikan: Jangan Ditutup-tutupi

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |11:36 WIB
Jokowi Minta Kasus <i>Bullying</i> Diselesaikan: Jangan Ditutup-tutupi
Presiden Jokowi. (Foto: Binti Mufarida)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kasus bullying harus diselesaikan dengan bukan ditutup-tutupi untuk melindungi nama baik sekolah. Jokowi mengingatkan kasus bullying harus diselesaikan dan diperbaiki.

“Utamakan pencegahan, utamakan hak-hak anak-anak kita, utamanya para korban, jangan sampai kasus bullying ditutup-tutupi tapi diselesaikan. Biasanya kasus bullying ini ditutup-tutupi untuk melindungi nama baik sekolah. Saya kira yang baik adalah menyelesaikan dan memperbaiki,” tegas Jokowi saat menghadiri Kongres XXIII di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (2/3/2024).

 BACA JUGA:

Jokowi pun menegaskan lingkungan sekolah yang aman, lingkungan sekolah yang nyaman sangat penting untuk mencetak siswa-siswa unggul. “Sekali lagi amat sangat penting. Karena saya betul-betul sangat khawatir akhir-akhir ini terjadinya kasus bullying terjadinya kasus perundungan kasus kekerasan kasus pelecehan yang bahkan ada yang memakan korban jiwa.”

Halaman:
1 2
      
