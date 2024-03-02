Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mbak Ita Dorong Pengembangan Bawang Merah Varietas Bima di Kota Semarang

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |11:49 WIB
Mbak Ita Dorong Pengembangan Bawang Merah Varietas Bima di Kota Semarang
A
A
A

Semarang-Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mendorong agar budi daya pengembangan bawang merah varietas Bima bisa lebih masif. Bahkan wali kota perempuan pertama di kota Semarang ini optimis bisa memenuhi kebutuhan bawang merah sendiri, jika penanaman bawang merah dilakukan di beberapa wilayah.

"Sore ini bersama dengan Kelompok Tani Sumber Rezeki kami panen bawang merah yang berumur 62 hari. Bawangnya gede-gede. Sangat luar biasa," ujar Mbak Ita sapaannya usai panen Bawang Merah Kelompok Tani Sumber Rezeki, kelurahan Purwosari, Kecamatan Mijen, Jumat (1/3/2024).

Menurutnya, dengan hasil tanam yang sangat besar, pengembangan varietas bawang merah ini bisa dikembangkan lebih luas di Kota Semarang.

"Harus bisa dikembangkan, semua harus tau bahwa di Kota Semarang pun bawang merah bisa ditanam dan tumbuh baik," ujar Mbak Ita.

Sebenarnya, lanjutnya, Pemerintah Kota melalui Dinas Pertanian telah menanam bawang merah varietas ini di Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Bahkan hasil panen bawang merah beberapa waktu lalu sangat memuaskan.

Halaman:
1 2 3
      
