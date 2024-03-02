Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi: RI Berpeluang Jadi Negara Maju dalam 3 Periode Kepemimpinan ke Depan

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |12:07 WIB
Jokowi: RI Berpeluang Jadi Negara Maju dalam 3 Periode Kepemimpinan ke Depan
Presiden Jokowi. (Foto: Youtube Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan Indonesia berpeluang menjadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan nasional ke depan. Hal itu diungkapkan Jokowi pada Kongres XXIII PGRI, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (2/3/2024).

“Saya tidak pernah bosan mengingatkan, bahwa Indonesia memiliki kesempatan emas, memiliki kesempatan besar untuk melompat menjadi negara maju dalam 3 periode kepemimpinan nasional kedepan,” ungkap Jokowi mengawali sambutannya.

 BACA JUGA:

Jokowi mengatakan bahwa peluang Indonesia itu telah dihitung oleh The Organization for Identity and Cultural Development (OICD), International Monetary Fund (IMF), hingga World Bank.

“Itu bukan itung-itungan saya, itu bukan itung-itungan Bappenas, itu bukan itung-itungan OICD, itu bukan itung-itungan IMF, itung-itungan World Bank, semuanya ngitung. Ada peluang besar untuk melompat menjadi negara maju,” ujarnya.

BACA JUGA:

Buka Kongres XXIII PGRI, Jokowi: Jasa Guru Sungguh Besar untuk Negara Ini 

Meski begitu, Jokowi mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak pada middle income trap, seperti negara-negara di Amerika Latin yang di tahun 1950-an sudah menjadi negara berkembang namun banyak yang turun menjadi negara miskin.

“Hati-hati, jangan kita terjebak pada middle income trap. Negara-negara di Amerika Latin tahun 50, tahun 60, tahun 70, sudah menjadi negara berkembang. Mereka diberi kesempatan, karena dalam sebuah peradaban negara itu biasanya sekali diberi kesempatan, tapi tidak bisa menggunakan kesempatan itu, akhirnya negara-negara di sana sampai sekarang tetap jadi negara berkembang. Bahkan ada yang turun levelnya menjadi negara miskin. Jangan sampai itu terjadi di negara kita, Indonesia,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909/viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187424/pemerintah-OP03_large.jpg
Mantan Karyawan: Jokowi Tidak Pernah Resmikan Bandara IMIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement