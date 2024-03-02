Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HUT ke-21, Ratusan Anggota KBPP Polri Gelar Upacara dan Ziarah Tabur Bunga di TMP Kalibata

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |12:15 WIB
HUT ke-21, Ratusan Anggota KBPP Polri Gelar Upacara dan Ziarah Tabur Bunga di TMP Kalibata
PP KBPP Polri Ziarah ke TMP Kalibata
A
A
A

JAKARTA - Ratusan anggota yang tergabung dalam organisasi Pengurus Pusat Keluarga Besar Putra Putri (PP KBPP) Polri menggelar apel upacara dan ziarah tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan pada Sabtu (2/3/2024).

Adapun kegiatan tersebut adalah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 PP KBPP Polri.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, terlihat hadir sekaligus menjadi pembina upacara Ketua Umum PP KBPP Polri, Evita Nursanty.

Kegiatan diawali upacara apel siaga di depan monumen TMP dengan memberikan penghormatan kepada arwah pahlawan yang telah gugur dilanjutkan mengheningkan cipta.

Selanjutnya, prosesi meletakkan karangan bunga di monumen tersebut. Kemudian ratusan anggota KBPP Polri juga berziarah dan tabur bunga ke makam keluarga besar Polri.

Topik Artikel :
TMP Kalibata KBPP Polri Polri
