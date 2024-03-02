Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi dan Menteri Beda Suara soal Makan Siang Gratis, Mahfud MD: Tidak Ada Koordinasi!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |15:09 WIB
Jokowi dan Menteri Beda Suara soal Makan Siang Gratis, Mahfud MD: Tidak Ada Koordinasi!
Mahfud MD/Foto: MPI
A
A
A

JAKARTA – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri kabinet sudah menunjukan perbedaan sikap dalam menyampaikan informasi ke publik.

Diketahui, program itu merupakan salah satu program Paslon Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan itu, dilontarkan Mahfud dalam menanggapi perbedaan suara antara Presiden Jokowi dengan sejumlah menteri kabinet terkait membahas program makan siang gratis saat Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (26/2).

Dengan kondisi itu, Mahfud berkata, Presiden Jokowi dan sejumlah menteri kabinet telah menunjukan tidak saling koordinasi untuk sampaikan informasi terkait program makan siang gratis.

"Sekarang ini bicaranya sudah beda-beda. Presiden bilang enggak bicarakan itu, menterinya bilang iya. Ya, macam-macam sudah, karena ini sudah mulai enggak terkoordinasi lagi isunya," kata Mahfud dalam keterangan resmi yang dikutip, Sabtu (2/3/2024).

Seharusnya, kata Mahfud, pembahasan dan pembicaraan program makan siang gratis dan simulasi program dilakukan pasca pelantikan presiden dan wakil presiden (wapres) terpilih pada 20 Oktober 2024.

"Seharusnya itu tidak dibicarakan sekarang, tapi menunggu nanti presiden baru. Artinya, menunggu sesudah 20 Oktober agar lebih etis," ujar Mahfud.

Sekedar informasi, pembahasan progran makan siang gratis ini mencuat pasca Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (26/2/2024). Dalam rapat tersebut, sejumlah menteri mengaku turut membahas program yang diusung Prabowo-Gibran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement