Minibus Terjun ke Dalam Jurang di Puncak Bogor, Tak Ada Korban Jiwa

BOGOR - Sebuah minibus mengalami kecelakaan tunggal di wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor. Minibus tersebut terperosok ke dalan jurang cukup tinggi.

Dalam video yang dilihat MNC Portal, tampak minibus berwarna putih itu sudah berada di bawah jurang dekat dengan persawahan. Terlihat, di dalam minibus tersebut sudah tidak terdapat penumpangnya.

Beberapa warga pun berada di lokasi untuk melihat kejadian itu. Belum diketahui pasti kronologi kecelakaan maupun yang lainnya dalam kejadian ini.

Terpisah, Kapolsek Cisarua Kompol Eddy Santosa membenarkan adanya kecelakaan minibus tersebut. Saat ini, polisi sudah berada di lokasi kejadian.

"Benar kejadiannya, Lagi dicek dulu sama anggota, tapi kejadiannya benar ada. Kejadiannya siang, itu kecelakaan tunggal," kata Eddy, Sabtu (2/3/2024).

Berdasarkan laporan sementara, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Polisi juga belum mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan minibus tersebut.

"Korban nihil, dipastikan nanti oleh anggota. Penyebab masih diselidiki apakah rem blong atau ngantuk, masih menunggu laporan," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)