Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Minibus Terjun ke Dalam Jurang di Puncak Bogor, Tak Ada Korban Jiwa

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |15:23 WIB
Minibus Terjun ke Dalam Jurang di Puncak Bogor, Tak Ada Korban Jiwa
A
A
A

BOGOR - Sebuah minibus mengalami kecelakaan tunggal di wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor. Minibus tersebut terperosok ke dalan jurang cukup tinggi.

Dalam video yang dilihat MNC Portal, tampak minibus berwarna putih itu sudah berada di bawah jurang dekat dengan persawahan. Terlihat, di dalam minibus tersebut sudah tidak terdapat penumpangnya.

Beberapa warga pun berada di lokasi untuk melihat kejadian itu. Belum diketahui pasti kronologi kecelakaan maupun yang lainnya dalam kejadian ini.

Terpisah, Kapolsek Cisarua Kompol Eddy Santosa membenarkan adanya kecelakaan minibus tersebut. Saat ini, polisi sudah berada di lokasi kejadian.

"Benar kejadiannya, Lagi dicek dulu sama anggota, tapi kejadiannya benar ada. Kejadiannya siang, itu kecelakaan tunggal," kata Eddy, Sabtu (2/3/2024).

Berdasarkan laporan sementara, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Polisi juga belum mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan minibus tersebut.

"Korban nihil, dipastikan nanti oleh anggota. Penyebab masih diselidiki apakah rem blong atau ngantuk, masih menunggu laporan," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189501//mbg-vauc_large.jpg
Murni Kelalaian Sopir, Tak Ada Sabotase di Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189453//kecelakaan_mobil_mbg-TRfH_large.jpg
Sopir MBG Tersangka Penabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Ditahan, Terancam 5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189445//kecelakaan_mobil_mbg-VkAz_large.jpg
Sopir MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Diduga Ngantuk, Polisi: Baru Tidur Jam 4 Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189284//mobil_mbg-FbrI_large.jpg
Update Mobil MBG Tabrak Siswa di SDN 01 Kalibaru: 10 Korban Dipulangkan, 12 Masih Dirawat di RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189262//mobil_mbg-Ez0G_large.jpg
Ini Alasan Mobil MBG Pakai Sopir Cadangan hingga Tabrak Puluhan Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189258//polda_metro_jaya-DdCz_large.jpg
Mobil MBG Tabrak Puluhan Siswa SDN 01 Kalibaru, Kapolda: Tidak Ada Korban Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement