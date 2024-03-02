Waspada, Hujan Lebat Berpotensi Melanda 34 Wilayah Indonesia Sepekan ke Depan

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan lebat yang melanda 34 wilayah Indonesia hingga sepekan ke depan atau per 4 hingga 8 Maret 2024.

BMKG mengatakan kondisi cuaca ekstrem berupa hujan lebat tersebut dipicu adanya aktivitas Madden Jullian Oscillation (MJO) saat ini memasuki fase 3 (Samudra Hindia bagian timur). Kemudian diprediksi akan memasuki wilayah Indonesia dimulai dari bagian barat dan bergerak ke timur.

“Adanya aktivitas gelombang Rossby Ekuatorial di sebagian wilayah Indonesia serta terbentuknya pola perlambatan, pertemuan, dan belokan angin yang terbentuk di sebagian wilayah Indonesia,” ungkap Deputi Bidang Meteorologi, Guswanto dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (2/3/2024).

Guswanto pun mengatakan BMKG akan terus memantau kondisi cuaca dan perubahannya berdasarkan data dan analisas terkini selama 24 jam selama sepekan. “Untuk itu, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap peningkatan curah hujan yang berpotensi terjadi dalam seminggu kedepan.”

Berikut 34 wilayah Indonesia yang berpotensi mengalami cuaca ekstrem berupa hujan lebat sepekan kedepan periode 4 hingga 8 Maret 2024: