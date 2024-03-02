F1 Powerboat di Danau Toba Berlangsung Aman, Director Logistic F1h20 Berterima Kasih ke Polri

BALIGE - Director Logistic F1h2O (Powerboat), Alec Cavallero, mengucapkan terimah kasih atas dukungan pengamanan luar biasa yang diberikan Polda Sumut (Polri) dan jajaran.

"Situasi sangat aman dan nyaman. Tentunya kami dapat menggelar pertandingan ketiga kalinya Powerboat dan Aquabike di Balige untuk mempromosikan daerah wisata Danau Toba," ujarnya, Sabtu (2/3).

Alec mengungkapkan, penyelanggaraan F1 Powerboat Danau Toba tepatnya di Kota Balige, Kabupaten Toba, semakin mudah dipersiapkan karena mendapat dukungan penuh dari seluruh stakeholder.

"Kami jadi belajar lebih banyak tentang tempat-tempat lokal, kewaspadaan serta budaya lokal dimana dalam waktu yang sama juga belajar tentang apa yang benar-benar menjadi kebutuhan kami saat berada di sini (Toba-red)," ungkapnya.

"Karena itu juga tujuan kami bukanlah hanya datang ke Toba buka satu kali pertandingan tetapi datang kembali untuk meningkatkan kemampuan menjadi lebih baik," terang Alec.

Untuk diketahui, (Polri) Polda Sumut telah mengerahkan 1.170 personel untuk mengamankan event internasional F1 Powerboat Danau Toba di Kota Balige, Kabupaten mulai 1-3 Maret 2024.

Selama diberlangsungnya F1 Powetboat pengamanan dilaksanakan dengan standar internasional dibagi beberapa ring. Dimana ring utama bertempat di lokasi acara dengan standar yang diatur sepenuhnya oleh penyelenggara.

(Khafid Mardiyansyah)