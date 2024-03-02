Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Suara PSI Tiba-Tiba Melambung di Sirekap, Ini Kata KPU

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |19:16 WIB
Suara PSI Tiba-Tiba Melambung di Sirekap, Ini Kata KPU
A
A
A

JAKARTA - Perolehan suara nasional Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui aplikasi Sirekap pada 2 Maret 2024, mencapai 3,13 persen, padahal sebelumnya capaiannya hanya 2,93 persen, pada Kamis (29/2/2024).

Melihat fenomena itu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik, menegaskan kalau penghitungan suara manual saat ini sedang berlangsung.

"Saat ini, KPU masih melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Proses rekapitulasi saat ini pada umumnya sudah berada dalam tingkat Kabupaten Kota, walaupun memang masih ada pada tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK)," ujar Idham di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Sabtu (2/3/2024).

Idham menegaskan rekapitulasi suara berjenjang ini akan berlangsung sampai 20 Maret 2024. Proses rekapitulasi secara berjenjang melalui tahapan ditingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota, provinsi dan terkahir di tingkat nasional yang diselenggarakan di kantor KPU RI.

Kata Idham suara resmi yang disahkan oleh KPU ditetapkan melalui rekapitulasi berjenjang, bukan melalui aplikasi Sirekap.

Halaman:
1 2
      
PSI Pemilu 2024 KPU
