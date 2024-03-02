Goenawan Mohammad Pertanyakan Suara PSI Melonjak 19 Ribu Dalam Dua Jam

JAKARTA - Wartawan senior, Goenawan Mohamad mempertanyakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep yang melonjak hingga 19 ribu dalam waktu dua jam pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU. Ia pun menambahkan bahwa hasil itu membuat peneliti senior dari dua lembaga survei kebingungan.

"Saat ini, suara PSI dalam dua jam bertambah 19 ribu. @BurhanMuhtadi dan @saiful_mujani- bingung," cuit Goenawan dalam laman X @gm_gm pada Sabtu (2/3/2024).

"Mungkin PSI adalah Partai Sim-salabim Indonesia," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanudin Muhtadi mengaku siap buka-bukaan data hasil C1 yang menjadi sampel.