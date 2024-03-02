Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Roy Suryo Catat Suara PSI Melonjak 83.340 Hanya dari 10 TPS di Aplikasi Sirekap

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |21:38 WIB
Roy Suryo Catat Suara PSI Melonjak 83.340 Hanya dari 10 TPS di Aplikasi Sirekap
A
A
A

JAKARTA - Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) naik menjadi 3,12 persen pada Sabtu 2 Maret 2024, bedasarkan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pakar telematika, Roy Suryo juga sempat mencatat kejanggalan data yang dimuat pada aplikasi Sirekap.

Dia mencatat, kenaikan jumlah suara sebanyak 80 ribu dalam 10 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Padahal di setiap TPS menurutnya paling banyak hanya 300 orang.

"Khusus untuk PSI, tanggal 15 Februari angkanya 2,68 persen, untuk tanggal 1 maret 3,02 persen dan terakhir adalah 3,12 persen," ujar Roy Suryo, dalam tayangan Sindonews TV, Sabtu (2/3/2024).

"Nah khusus pada tanggal 1 Maret itu jam 10 pagi, itu perolehan angkanya 2,319,968, sore harinya jam 4 sore itu 2,403,308, kalau kita melihat itu kan biasa ya, bisa naik. nah menariknya apa, perolehan angkanya berapa 83.340 ribu ternyata itu hanya dari 10 TPS," sambungnya.

Untuk itu, agar tuduhan itu tidak terus berkembang dia mendesak KPU melakukan audit forensik terkait aplikasi Sirekap. Jika hal tersebut tidak dijalankan, menurut ada hal yang harus dicurigai dari KPU.

"Maka dari itu tidak perlu menuduh dulu, tapi buka saja audit forensik IT KPU udah clear. Dengan dibuka audit forensik IT KPU terbuka nanti 'loh kok ini ada penambahan' loh ini ada pengurangan'. Begitu KPU tidak mau membuka dengan audit forensik Yaudah gawat," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mikhail Gorbachev Dom turut buka suara atas lonjakan raihan suara partainya pada Sirekap KPU RI dalam beberapa waktu terakhir.

Ia berkata, tak hanya PSI yang melonjak meraup suara, salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Raihan suara PKB di Sirekap KPU RI telah mencapai angka 11%, padahal dari hasil quick count hanya mendapat 10%.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PSI Pemilu 2024 Roy Suryo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188883//pakar_telematika_roy_suryo-AGxK_large.jpg
Roy Suryo Soroti Amnesti Gus Nur: Ada yang Bermasalah dengan Putusan Pengadilan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188325//roy_suryo-lkft_large.jpg
Viral Jawab Jokowi Bukan Lulusan UGM, Roy Suryo : Pembuat LISA Bakal Jadi Tersangka?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187898//viral-DGap_large.jpg
Mardiansyah Semar: Roy Suryo Cs Hanya Habiskan Energi, Lawan di Persidangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187902//viral-l46E_large.jpg
Kubu Jokowi: Kalau Roy Suryo Mau Lihat Ijazah Asli Tunggu di Persidangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187337//roy_suryo-l6fM_large.jpg
Jokowi Lulus UGM 5 Tahun, Roy Suryo: Tidak Mungkin IPK 2,5 Lebih Sedikit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187156//parpol-AjV6_large.jpg
Perintah Kaesang, PSI Fokus Pemulihan Rumah Warga Korban Banjir Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement