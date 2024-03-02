Mengenal Music Performer Visa yang Digunakan Ed Sheeran untuk Konser di Indonesia

JAKARTA – Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim mengungkap bahwa penyanyi kenamaan asal Inggris, Ed Sheeran menggunakan visa khusus untuk konser di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Sabtu (2/3/2024). Visa yang digunakan Ed Sheeran yakni Music Performer Visa.

Tentunya, kata Silmy visa itu lebih mempermudah para musisi luar untuk manggung di Indonesia. Dengan kehadiran visa khusus itu, diharapkan bisa menjadikan Indonesia sebagai destinasi event dunia.

“Music Performer Visa khusus diperuntukkan bagi musikus beserta krunya yang ingin melakukan kegiatan pertunjukan musik di Indonesia. Visa ini merupakan terobosan dari Ditjen (Direktorat Jenderal) Imigrasi untuk memudahkan perizinan musikus mancanegara melakukan konser di Indonesia. Kebijakan tersebut diharapkan mendukung Indonesia menjadi negara destinasi event internasional yang diperhitungkan,” ujar Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim dala keterangannya.

