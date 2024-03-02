Ramai Ledakan Suara PSI, Michael Sianipar: Manipulasi Hasil Pemilu adalah Tindakan Pidana

JAKARTA — Dunia maya diramaikan oleh kejanggalan ledakan suara dalam penghitungan hasil suara pemilihan umum melalui aplikasi online SIREKAP milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menanggapi kejanggalan yang sedang ramai dibahas oleh warganet, Jubir Partai Perindo Michael Victor Sianipar mengingatkan bahwa manipulasi suara adalah tindak pidana yang wajib diusut tuntas.

"Saya perlu ingatkan kepada semua pihak bahwa manipulasi data hasil pemilihan itu adalah tindak pidana. Kejanggalan yang ramai dibahas publik harus menjadi perhatian khusus KPU, Bawaslu, dan penegak hukum," jelas Michael, Sabtu (2/3/2024).

Michael meyakini kejanggalan ledakan suara oleh partai tertentu berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap Pemilu yang adil. Kalau isu ini tidak dijawab, dapat sangat mengikis legitimasi Pemilu 2024 ini.

BACA JUGA: