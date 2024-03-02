Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Demo Tolak Hak Angket di Depan DPR, Mahasiswa: Cuma Ikut-Ikutan Digerakin BEM

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |00:16 WIB
Demo Tolak Hak Angket di Depan DPR, Mahasiswa: Cuma Ikut-Ikutan Digerakin BEM
Demo mahasiswa tolak hak angket di dpr (foto: dok MPI)
JAKARTA - Sejumlah massa aksi yang berunjuk rasa di depan Gerbang Utama Gedung DPR RI, Jakarta Pusat memberikan aspirasinya. Setidaknya, ada dua kubu yang berunjuk rasa di sana dengan tuntutan yang berbeda.

Pertama, ada massa yang tergabung dalam Aksi Rakyat Untuk Perubahan. Tuntutan mereka, mendukung hak angket DPR RI dan pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sementara kubu yang lain, terdiri dari kelompok mahasiswa yang tidak diketahui berasal dari aliansi apa. Adapun tuntutan mereka justru berbeda yakni, menolak hak angket DPR RI terkait Pemilu 2024 dan menolak pemakzulan Presiden Jokowi.

Salah satu peserta aksi dari kampus di Jakarta itu mengaku tak tahu aliansi yang menggerakan unjuk rasa tersebut. Ia hanya mengklaim dirinya ikut unjuk rasa itu karena digerakan oleh BEM.

"(Kami pengunjuk rasa dari) kelompok mahasiwa. Aliansinya enggak tahu itu bang, soalnya kita digerakan dari BEM, kita cuma ikutan saja," tutur seorang mahasiswa itu saat ditemui di lokasi unjuk rasa, Jumat (1/3/2024).

Saat ditanya Ketua BEM yang menggerakan aksi unjuk rasa di sana, mahasiswa tersebut enggan memberi tahu identitasnya. "Ada di sana kayaknya lagi istirahat," ucapnya.

