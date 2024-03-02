Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

50 Ribu Orang Nonton Konser Ed Sheeran, Begini Rekayasa Lalu Lintas Sekitar JIS

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |08:34 WIB
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengimbau warga untuk menghindari ruas jalan sekitar Jakarta International Stadium (JIS) Tanjung Priok Jakarta Utara pada karena akan dilaksanakan konser musik Ed Sheeran, Sabtu (2/3/2024).

"Diimbau kepada para pengguna jalan yang tidak berkepentingan agar menghindari ruas jalan tersebut dan dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan di jalan," ujar Kadishub DKI, Syafrin Liputo.

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta juga akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di ruas jalan kawasan Jakarta International Stadium (JIS) untuk mengantisipasi kemacetan. Pasalnya, 50 ribu orang akan menonton konser tersebut.

Selama kegiatan konser musik berlangsung akan dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagai berikut:

a. Akan dilakukan penutupan terbatas pada pukul 12.00 sampai dengan 24.00 WIB di 3 titik lokasi yaitu:

1. Simpang Perlintasan bidang KA Jalan Sunter Permai Raya-Jalan RE. Martadinata;

2. Simpang Jalan Sunter Permai Raya-Jalan Bisma Raya;

3. Simpang Jalan Danau Sunter Barat-Jalan Danau Sunter Utara.

b. Jenis kendaraan yang boleh melintas antara lain angkutan panitia, angkutan umum, penghuni dan shuttle bus.

c. Rekayasa lalu lintas menuju ke Jakarta International Stadium (JIS) sebagai berikut:

