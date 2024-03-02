Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bantah Ditangkap Polisi, Roy Suryo: Itu Video Lama, Kasus Rekayasa Meme Stupa!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |09:37 WIB
Bantah Ditangkap Polisi, Roy Suryo: Itu Video Lama, Kasus Rekayasa Meme Stupa!
Roy Suryo Bantah Ditangkap Polisi
A
A
A

JAKARTA - Pakar Telematika, Roy Suryo membantah jika dirinya ditangkap aparat kepolisian. Dikatakan Roy, video yang beredar di media sosial adalah video lama terkait kasus dugaan penistaan agama, dan ujaran kebencian meme stupa Candi Borobudur mirip Jokowi, beberapa waktu lalu.

“Beredar video hoax dan video bohong yang seolah-olah saya ditangkap. Video itu adalah video lama ketika kasus yang direkayasa untuk menangkap saya terkait meme stupa beberapa waktu lalu,”ujar Roy Suryo dalam video klarifikasinya yang diterima Okezone, Sabtu (2/3/2024).

“Dan kasus itu sebenarnya penuh dengan rekayasa pembuatnya tidak mengerti Twitter, kemudian orang yang membuat atau pelapornya tidak mengerti Twitter,”sambungnya.

Mantan Menpora era SBY ini membantah bahwa dia yang membuat meme tersebut. Dia juga telah memberi tahu siapa yang membuat, namun anehnya tidak ditangkap oleh polisi.

“Sedangkan saya yang cuman komen seperti itu harus menjalani tuntutan tapi saya hadapi dengan tegar dan Alhamdulillah di akhir putusan sebelum sudah saya jalani. Tuduhan penistaan agama dan kemudian membuat onar dan lain sebagainya tidak terbukti,”ungkapnya.

