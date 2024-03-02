Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Selidiki Kecelakaan Tewaskan Pemotor di Jalan Raya Bogor Pagi Ini

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |11:53 WIB
Pemotor tewas akibat kecelakaan tunggal. (Foto: Dok Ist)
DEPOK - Seorang pemotor dikabarkan tewas usai diduga mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Bogor atau tepatnya dekat dengan Villa Pertiwi, Cilodong, Kota Depok pada Sabtu (2/3/2024) pagi.

"Ada kecelakaan di Jalan Raya Bogor deket Villa Pertiwi, korban meninggal. Saat melintas tadi pukul 06.00 WIB dengan kondisi korban sudah ditutup penutup. Untuk identitas korban belum dapat datanya," tulis caption laman Instagram @infodepok_id dikutip, Sabtu (2/3/2024).

BACA JUGA:

Kecelakaan Lalin Meningkat, Kakorlantas Ajak Masyarakat Tingkatkan Kualitas Keselamatan 

Sementara itu terpisah, Kasat Lantas Polres Metro Depok, Kompol Multazam Lisendra mengatakan kecelakaan tersebut sudah ditangani. Selanjutnya Unit Laka Lantas sedang melakukan penyelidikan peristiwa kecelakaan tersebut.

"Sudah ditangani Polres dan kami sedang melakukan penyelidikan," ujar Multazam.

BACA JUGA:

Soal Penyebab Kecelakaan Lalin di Exit Tol Bawen hingga Kini Masih Dugaan 

Dalam dokumentasi yang diterima MNC Portal Indonesia terlihat Unit Laka Lantas Polres Metro Depok langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

