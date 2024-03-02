Dinkes Kota Bogor Catat 1.002 Kasus TBC Dalam Dua Bulan, 154 Anak-Anak

BOGOR - Dinas Kesehatan (Dinkes) mencatat ada 1.002 kasus Tuberkulosis (TBC) di Kota Bogor. Jumlah itu terhitung pada Januari-Februari 2024.

"Pertanggal 26 Februari 2024, terduga TBC ditemukan sebanyak 5.657 dengan kasus TBC ditemukan sebanyak 1.002," kata Kadinkes Kota Bogor Sri Nowo Retno dalam keterangannya, Sabtu (2/3/2024).

Adapun rinciannya, lanjut Retno, yakni sebanyak 615 kasus TBC ditemukan pada bulan Januari 2024 dan 387 kasus TBC pada bulan Februari 2024.

"Di antaranya ada 154 kasus pada anak-anak," tambahnya.

Untuk perbandingan, pada tahun 2023 di Kota Bogor ditemukan terduga sebanyak 43.478 kasus dengan temuan kasus TBC sebanyak 9.122 kasus dan angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis 76 persen.