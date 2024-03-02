TPU Karet Bivak Ramai Didatangi Masyarakat yang Ziarah Jelang Ramadhan

JAKARTA - Ziarah kubur menjadi satu tradisi rutin yang dilakukan umat Islam setiap tahunnya menjelang Ramadhan. Tradisi itu juga terlihat di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta Pusat, Sabtu (2/3/2024).

Dari pantauan MNC Portal, banyak masyarakat mendatangi TPU Karet Bivak dalam kondisi hujan gerimis. Mereka datang untuk mendoakan keluarga yang sudah meninggal dunia. Para peziarah berdoa di depan makam kerabat dengan khusyu.

Mereka terlihat berziarah bersama sanak saudara dengan membawa bunga hingga air. Meski diguyur hujan sejak pagi hari, situasi TPU Karet Bivak tetap ramai dikunjungi. Diprediksi akan semakin ramai di sore hari atau saat kondisi cuaca cerah.

Selain berdoa, masyarakat atau perziarah juga membersihkan makam dengan memotong rumput, dan menyapu daun-daun kering di sekitar pusara makam. Mereka juga menaburkan bunga dan menuangkan air ke makam.

(Khafid Mardiyansyah)