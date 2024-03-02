BPBD DKI: Jalan Muhajar dan Jalan Ciledug Tergenang Banjir

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat ada dua ruas jalan yang tergenang banjir pada Sabtu (2/3/2024).

Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Michael Sitanggang menjelaskan dari data hingga Pukul 12.00 WIB pihaknya mendata laporan 2 ruas jalan sudah tergenang i banjir.

BACA JUGA:

"Total ada dua ruas jalan di wilayah DKI Jakarta yang tergenang banjir," ujar Michael.

Dua lokasi ruas jalan tersebut yakni Jl. H. Muhajar, Kel. Sukabumi Selatan, Jakarta Barat dengan ketinggian air 15 cm dan Jl. Ciledug Raya, Kel. Cipulir, Jakarta Selatan.