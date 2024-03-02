Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BPBD DKI: Jalan Muhajar dan Jalan Ciledug Tergenang Banjir

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |14:04 WIB
BPBD DKI: Jalan Muhajar dan Jalan Ciledug Tergenang Banjir
Banjir di Jakarta. (Foto: BPBD DKI)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat ada dua ruas jalan yang tergenang banjir pada Sabtu (2/3/2024).

Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Michael Sitanggang menjelaskan dari data hingga Pukul 12.00 WIB pihaknya mendata laporan 2 ruas jalan sudah tergenang i banjir.

 BACA JUGA:

"Total ada dua ruas jalan di wilayah DKI Jakarta yang tergenang banjir," ujar Michael.

Dua lokasi ruas jalan tersebut yakni Jl. H. Muhajar, Kel. Sukabumi Selatan, Jakarta Barat dengan ketinggian air 15 cm dan Jl. Ciledug Raya, Kel. Cipulir, Jakarta Selatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement