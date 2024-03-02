Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Konser Ed Sheeran di JIS, Dishub DKI Jakarta Berlakukan Rekayasa Lalu Lintas

Ismet Humaedi , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |14:10 WIB
Ada Konser Ed Sheeran di JIS, Dishub DKI Jakarta Berlakukan Rekayasa Lalu Lintas
A
A
A

JAKARTA- Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas jelang digelarnya konser musik Ed Sheeran di Jakarta International Stadium (JIS), Tanjung Prio, Jakarta Utara, Sabtu (2/3/2024).

Pemprov DKI Jakarta pun mengimbau warga untuk menghindari ruas jalan sekitar JIS untuk mengindari kepadatan. Untuk mengantisipasinya, Dishub pun memberlakukan rekayasa lalu lintas selama kegiatan konser musik berlangsung.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, penutupan terbatas akan dilakukan di tiga titik lokasi pada pukul 12.00 sampai 24.00 WIB.

“Penutupan ruas jalan tersebut yakni, Simpang Perlintasan bidang KA Jalan Sunter Permai Raya - Jalan RE Martadinata, Simpang Jalan Sunter Permai Raya - Jalan Bisma Raya dan Simpang Jalan Danau Sunter Barat - Jalan Danau Sunter Utara,” kata Syafrin dalam keterangan resminya.

"Selama kegiatan konser musik berlangsung akan dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Jenis kendaraan yang boleh melintas antara lain, angkutan panitia, angkutan umum, penghuni dan 'shuttle' bus," kata Syafrin.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187180//lalu_lintas-0R5s_large.jpg
Ada Reuni Aksi 212, Berikut Pengalihan Arus Lalu Lintas di Sekitar Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187103//rekayasa_lalu_lintas-HRmn_large.jpg
Ada Reuni 212 Besok di Monas, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/49/3186810//sugbk_jadi_venue_laga_persija_jakarta_vs_psim_yogyakarta_persijaid-MQeZ_large.jpg
Mauricio Souza Pilih Persija Jakarta Main di SUGBK atau JIS?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186516//rekayasa_lalu_lintas-yzGH_large.jpg
Ada Pertandingan Persija Vs PSIM di GBK, Rekayasa Lalin Situasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/49/3184904//mauricio_souza-RCPH_large.jpg
Gara-Gara Konser Musik, Mauricio Souza Kecewa Berat Persija Jakarta Belum Bisa Main di JIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/49/3181799//persija_jakarta-fYcZ_large.jpg
Rindu Dukungan The Jakmania, Mauricio Souza Berharap Persija Jakarta Main di JIS Lagi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement