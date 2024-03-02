Ada Konser Ed Sheeran di JIS, Dishub DKI Jakarta Berlakukan Rekayasa Lalu Lintas

JAKARTA- Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas jelang digelarnya konser musik Ed Sheeran di Jakarta International Stadium (JIS), Tanjung Prio, Jakarta Utara, Sabtu (2/3/2024).

Pemprov DKI Jakarta pun mengimbau warga untuk menghindari ruas jalan sekitar JIS untuk mengindari kepadatan. Untuk mengantisipasinya, Dishub pun memberlakukan rekayasa lalu lintas selama kegiatan konser musik berlangsung.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, penutupan terbatas akan dilakukan di tiga titik lokasi pada pukul 12.00 sampai 24.00 WIB.

“Penutupan ruas jalan tersebut yakni, Simpang Perlintasan bidang KA Jalan Sunter Permai Raya - Jalan RE Martadinata, Simpang Jalan Sunter Permai Raya - Jalan Bisma Raya dan Simpang Jalan Danau Sunter Barat - Jalan Danau Sunter Utara,” kata Syafrin dalam keterangan resminya.

"Selama kegiatan konser musik berlangsung akan dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Jenis kendaraan yang boleh melintas antara lain, angkutan panitia, angkutan umum, penghuni dan 'shuttle' bus," kata Syafrin.

(Khafid Mardiyansyah)