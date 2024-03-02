Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Terjun ke Jurang di Puncak Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |15:22 WIB
Mobil Terjun ke Jurang di Puncak Bogor
Mobil terjun ke jurang. (Foto: Dok Ist)
BOGOR - Sebuah mobil minibus mengalami kecelakaan tunggal di wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor. Minibus tersebut terperosok ke dalan jurang cukup tinggi.

Dalam video yang dilihat MPI, minibus berwarna putih itu sudah berada di bawah jurang dekat dengan persawahan. Terlihat, di dalam minibus tersebut sudah tidak terdapat penumpang.

Beberapa warga pun berada di lokasi untuk melihat kejadian. Belum diketahui pasti kronologi kecelakaan maupun yang lainnya dalam kejadian ini.

Terpisah, Kapolsek Cisarua Kompol Eddy Santosa membenarkan adanya kecelakaan minibus tersebut. Saat ini, polisi sudah berada di lokasi kejadian.

