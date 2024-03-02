Siap-siap! Polda Metro Gelar Operasi Keselamatan Jaya 4-17 Maret 2024

JAKARTA - Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Suyudi Ario Seto memimpin upacara apel gelar pasukan operasi Keselamatan Jaya 2024 di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (2/3/2024).

Operasi Keselamatan Jaya merupakan bentuk kepedulian Polda Metro Jaya mengatasi permasalahan berkaitan dengan lalu lintas. Nantinya Operasi Keselamatan Jaya 2024 akan berlangsung dua pekan selama 4-17 Maret dengan mengerahkan ribuan personel gabungan.

"(Operasi Keselamatan Jaya -red) salah satu bentuk kepedulian Polda Metro Jaya beserta jajaran dan instansi terkait dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan operasi kepolisian keselamatan Jaya tahun 2024 yang akan berlangsung selama 14 Hari dari tanggal 4 sampai dengan 17 Maret 2024,”ujarnya.

“Dengan melibatkan sebanyak 2.939 personil, yang terdiri dari 2.659 personel Polri, 80 personel TNI, 30 personel Dishub, dan 30 personel Satpol PP," sambung Suyudi.

Suyudi menambahkan, operasi Keselamatan Jaya 2024 ini merupakan jenis operasi harkamtibmas bidang lalu lintas yang mengedepankan kegiatan edukatif dan persuasif serta humanis.

"Didukung penegakan hukum secara elektronik, baik statis maupun mobile dan teguran simpatik dalam rangka mewujudkan kamseltibcarlantas yang bertujuan guna meraih simpati masyarakat, menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta meningkatkan disiplin dalam berlalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya," ujarnya.