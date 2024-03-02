Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
MEGAPOLITAN

11.629 Kecelakaan Terjadi Sepanjang 2023 di Jakarta, Naik 11 Persen dari 2022

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |15:35 WIB
Ilustrasi.
JAKARTA - Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Suyudi Ario Seto mencatat setidaknya terjadi belasan ribu kali kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2023 atau meningkat 11 persen dari tahun 2022. Hal itu disampaikan dalam Upacara Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Jaya 2024 di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro, Jakarta pada Sabtu (2/3/2024).

"Berdasarkan data jumlah kecelakaan lalu lintas Tahun 2023, ada sebanyak 11.629 kasus. Yang mana bila dibandingkan dengan Tahun 2022 yang berjumlah 10.494 kasus, tentunya terjadi peningkatan 11%. Hal ini diharapkan dapat menjadi perhatian kita bersama," kata Suyudi dalam sambutannya.

Suyudi mengungkap bahwa kemacetan dan kecelakaan menjadi permasalahan utama dalam berlalu lintas apalagi hingga merenggut nyawa seseorang. Menurutnya faktor pelanggaran lalu lintas (lalin) hingga human error.

"Salah satu dari penyebab utama kecelakaan lalu lintas adalah karena rendahnya kesadaran dalam berlalu lintas yang dipicu dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi atau human error," ujarnya.

Suyudi mengatakan dalam rangka evaluasi untuk mengurangi angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

"Kunci utama yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran berlalu lintas yang baik di masyarakat," ungkapnya. 

