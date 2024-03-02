Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jaga Keamanan Konser Ed Sheeran, Polri dan TNI Tidak Diperbolehkan Bawa Senpi

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |15:56 WIB
Jaga Keamanan Konser Ed Sheeran, Polri dan TNI Tidak Diperbolehkan Bawa Senpi
JAKARTA - Personel kemanan baik dari kepolisian dan TNI diminta untuk tidak membawa senjata api ke dalam Jakarta International Stadium (JIS) tempat akan dilaksanakan konser musik Ed Sheeran.

Hal tersebut disampaikan Kabag Ops Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Achmad Akbar saat melaksanakan apel pengamanan pada Sabtu (2/3/2024) siang.

"Kepada seluruh personel kepolisian dan TNI diminta untuk tidak membawa senjata api ke dalam stadion saat melaksanakan pengamanan," ujar Akbar.

Akbar menegaskan hanya personel khusus dari Polda Metro Jaya yang memang ditugaskan membawa senpi yang diperbolehkan sesuai standar operasional prosedur.

"Jika ada yang membawa senjata api maka akan bertanggung jawab sendiri atas tindakannya tersebut," tegasnya.

Menurut hasil pengamatan MNC Portal di lokasi tampak petugas kebanyakan membawa stick atau pentungan. Sedangkan ada sejumlah regu dari kepolisian yang membawa pelontar asap (gas air mata) untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan massa penonton.

Total ada sebanyak 2.025 personel gabungan dikerahkan untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama kegiatan konser musik tersebut.

2.025 personel tersebut terdiri dari 1.650 personel Polda Metro Jaya, 159 personel Polres Metro Jakarta Utara, dan 216 personel BKO TNI dan Pemerintah Daerah (Dishub dan Satpol PP, dll).

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengimbau warga untuk menghindari ruas jalan sekitar Jakarta International Stadium (JIS) Tanjung Priok Jakarta Utara pada Sabtu (2/3/2024) karena akan dilaksanakan konser musik Ed Sheeran.

"Diimbau kepada para pengguna jalan yang tidak berkepentingan agar menghindari ruas jalan tersebut dan dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan di jalan," ujar Kadishub DKI, Syafrin Liputo dalam keterangan tertulis yang diterima awak media.

