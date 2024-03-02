Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mendadak Mati Mesin, Ini Kronologi Mobil Masuk Jurang di Puncak Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |16:35 WIB
Mobil terjun ke jurang. (Foto: Dok Ist)
BOGOR - Kecelakaan mobil di wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor sempat mati mesin. Alhasil, mobil meluncur bebas karena rem tidak berfungsi.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 11.30 WIB. Awalnya, mobil yang dikendarai AS melaju dari arah Jogjogan menuju Curug Cilember.

"Setiba di TKP berhenti menunggu antrian kendaraan dari arah Curug Cilember," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Sabtu (2/3/2024).

BACA JUGA:

11.629 Kecelakaan Terjadi Sepanjang 2023 di Jakarta, Naik 11 Persen dari 2022 

Saat bersamaan, tiba-tiba mobil mengalami mati mesin sehingga gagal fungsi rem. Mobil berwarna putih itu pun bergeral mundur dan terjun ke lereng.

"Dan terjatuh lereng sawah berjarak 10 meter," jelasnya.

 BACA JUGA:

Polisi yang mendapat laporan kecelakaan tersebut menuju lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian dan evakuasi. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kecelakaan ini.

"Korban nihil, kendaraan yang kecelakaan laik jalan," tutupnya.

