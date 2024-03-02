Hilang Konsentrasi, Pemotor Tewas Tabrak Pembatas Jalan hingga Tersambar Mobil di Cilodong

DEPOK - Seorang pemotor berinisial IL (19) tewas diduga usai hilang konsentrasi menabrak trotoar pembatas jalan hingga tersambar sebuah bus dari arah sebaliknya di Jalan Raya Bogor mengarah ke Selatan atau Jakarta dekat Klinik Pertiwi Medika, Sukamaju, Cilodong, Kota Depok pada Sabtu (2/3/2024).

Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi menjelaskan kronologis berawal sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi F 3116 FED yang dikemudikan IL melaju di Jalan Raya Bogor dari arah Utara menuju Selatan atau Bogor ke Jakarta.

"Setibanya di dekat Klinik Pertiwi Medika, Sukamaju, Cilodong, Kota Depok, pengemudi nya tidak konsentrasi sehingga sepeda motor nya melaju ke sisi kanan dan membentur separator jalan yang membuat pengemudinya terpelanting dan terjatuh ke jalur berlawanan sementara sepeda motornya terjatuh di jalur semula," kata Made dalam keterangannya, Sabtu (2/3/2024).

"Pada saat bersamaan melaju dari arah Selatan menuju Utara atau Jakarta ke Bogor Mobil Bus Mitsubishi dengan nomor polisi AD 7132 AE yang dikemudikan YS. Karena jarak diantara kedua pihak sangat dekat mengakibatkan terjadinya benturan dan kecelakaan lalu lintas tersebut," tambahnya.

Made menyebut korban mengalami luka cidera kepala berat dan meninggal dunia. Selanjutnya korban dievakuasi ke RSUD Kota Bogor.

"Korban pemotor mengalami luka cidera kepala berat (meninggal dunia). Dilakukan tindakan medis (VER) di RSUD Kota Bogor," ujarnya.

Made mengatakan kedua kendaraan mengalami kerusakan pada bagian sisi kanan depan dan kanan.