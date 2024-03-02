Dua Bocah Hanyut Usai Nekat Berenang di Kali Mampang saat Hujan Deras

JAKARTA - Dua dari tujuh bocah dikabarkan hanyut terbawa arus usai nekat berenang di Kali Mampang atau tepatnya dekat dengan Pasar Kambing, Jalan Kemang Utara, Bangka, Mampang, Jakarta Selatan. Saat kejadian kondisi hujan deras pada Sabtu (2/3/2024) siang.

"Dua anak berinisial F dan A ternyata begitu masuk tidak bisa berenang karena terbawa arus. Kemudian anak berinisial R berusaha menyelamatkan tetapi terlepas sehingga dua anak inisial F dan A hanyut kemudian yang inisial R berhasil menyelamatkan diri," kata Kapolsek Mampang, Kompol David Yunior Kanitero kepada wartawan.

"Betul sekali situasi saat itu hujan deras kemudian ketinggian air cukup tinggi termasuk Kali Mampang," tambahnya.

David menyebut dirinya telah berkoordinasi dengan Damkar Jakarta Selatan dan BPBD setempat untuk menyisir aliran Kali Mampang, Jakarta Selatan. Dua perahu karet juga diterjunkan ke lokasi untuk mempermudah proses pencarian.

"Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan damkar dan tim sar dari BPBD rencana kami akan laksanakan evakuasi upaya penyelamatan dengan menerjunkan dua perahu satu dari damkar dan BPBD dengan menyisir sepanjang Kali Mampang kita upayakan maksimalkan sampai dengan petang kita sisir sepanjang Kali Mampang kita doakan dua anak berinisial F dan A bisa kami temukan," ungkapnya.

