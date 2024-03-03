Dandhy Dwi Laksono Ungkap Kisah di Balik Film Dirty Vote yang Bikin Heboh

Dandhy Dwi Laksono bersama para awak media di Kantor AJI Kota Banda Aceh. (Foto: AJI Banda Aceh/Suparta Arz)

BANDA ACEH - Sutradara dokumenter Dirty Vote, Dandhy Dwi Laksono berbagi kisah di balik layar proses produksi film yang mengungkap dugaan skenario kecurangan Pilpres 2024itu. Bersama videografer Yusuf Priambodo, ia bercerita dalam diskusi di Kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Sabtu (2/3/2024) malam.

Diskusi bertajuk ‘Setelah Dirty Vote’ berlangsung sekitar pukul 20.30 WIB. Puluhan peserta memadati halaman sekretariat AJI Banda Aceh di Jalan Angsa, Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

Menurut Juli Amin, Ketua AJI Banda Aceh, kehadiran Dandhy dan Yusuf sangat ditunggu untuk menjawab banyak pertanyaan yang selama ini terpendam ketika menyaksikan Dirty Vote, film yang dirilis pada masa tenang Pemilu 2024 dan seketika bikin heboh.

Film Dirty Vote telah ditonton lebih dari 20 juta kali dan menuai beragam komentar.

“Kok Bang Dandhy dan kawan-kawan ini cukup berani mengangkat isu-isu krusial ke publik? Ini sangat penting untuk memotivasi para jurnalis muda di Aceh,” kata Juli Amin tatkala membuka diskusi.