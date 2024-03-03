Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sudirman Said : Indonesia Sedang dalam Masa Mencemaskan

Ismet Humaedi , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |02:49 WIB
Sudirman Said : Indonesia Sedang dalam Masa Mencemaskan
Sudirman Said (Foto: MPI/Ismet)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Institut Harkat Negeri (IHN) Sudirman Said mengatakan bahwa Indonesia sedang berada di masa mencemaskan. Dia menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak menjadikan etik sebagai panduan dalam menjalankan mandat yang bertanggung jawab sebagai pemimpin negara.

Sudirman Said menyoroti kondisi Indonesia yang sedang mencemaskan ini dalam diskusi publik bertajuk "RETHINKING INDONESIA: Pemilu Terburuk dalam Sejarah Indonesia, Akankah Kita Terpuruk?" di Grand Wijaya Room, Hotel Gradhika Iskandarsyah, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (2/3/2024).

"Ini yang sedang terjadi di antara kita, jadi bukan lagi nubruk hukum, tapi etik pun sudah diabaikan. Kita dalam masa yang sangat mencemaskan. Sebab, hari ini seperti sudah tidak ada rem lagi." kata Sudirman.

 BACA JUGA:

Dia berkata etik menjadi dasar utama untuk memandu seorang pemimpin pada level tertinghi dalam menjalankan mandat dan memutuskan suatu kebijakan.

"Jika seorang pemimpin berpikir sangat legalistik, maka akan mementingkan kemauan diri sendiri. Ini sesuatu yang berbahaya karena sudah pasti orang-orang itu siapapun, di manapun, apakah di perusahaan, apakah di kabupaten, di negara pasti berpikirnya bagaimana saya bikin ruling yang sesuai dengan kebutuhan atau kemauan, atau interest-nya sendiri. Dan ini yang sedang terjadi di antara kita," tegas Sudirman.

Dia mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 9 tahun sampai 10 tahun terakhir telah terkadi proses pelemahan instrumen kontrol terhadap pemerintah. Salah satu contohnya terjadi pada Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188509//viral-V0IP_large.jpg
Bonatua Ungkap Temuan Mengejutkan Usai Terima Dokumen Verifikasi Ijazah Jokowi dari KPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188325//roy_suryo-lkft_large.jpg
Viral Jawab Jokowi Bukan Lulusan UGM, Roy Suryo : Pembuat LISA Bakal Jadi Tersangka?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187900//jokowi-8ESc_large.jpg
Gugatan Sengketa Ijazah Jokowi Ditolak, Bon Jowi: Ada Ridho Allah Membuka Semua Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187902//viral-l46E_large.jpg
Kubu Jokowi: Kalau Roy Suryo Mau Lihat Ijazah Asli Tunggu di Persidangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909//viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187616//ketua_mpr_china_wang_huning_tiba_di_indonesia-kA2s_large.jpg
Ketua MPR China Tiba di Indonesia, Besok Bertemu Prabowo di Istana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement