Sederet Fakta Hafiz Prasetia Akbar Calon Menantu Mantan Panglima Andika Perkasa

JAKARTA - Hafiz Prasetia Akbar melamar Angela Adinda Nurrina Perkasa Hendropriyono, anak mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa. Prosesi lamaran telah dilangsungkan pada 28 Februari 2024. Sosok Hafiz sontak menjadi perhatian masyarakat.

Informasi terkait lamaran ini diunggah melalui akun instagram pribadi Hafiz @hafizzyakbar. Lantas, berikut fakta-fakta tentang Hafiz Prasetia Akbar.

1. Anak Mantan KSAU

Hafiz Prasetia Akbar adalah anak dari mantan KSAU periode 2018-2020, Marsekal TNI (Purn) Yuyu Sutisna. Meskipun anak tentara, Hafiz lebih memilih berkarier di kepolisian ketimbang di militer.

Hafiz lahir pada 9 September 1992, sehingga usianya saat ini telah menginjak 31 tahun. Selain Hafiz, pasangan Yuyu Sutisna dan Ayuning Dewanti juga memiliki dua anak lain yang bernama Nadya Afiefa Putri, dan Annisa Elysia Pramesti.

2. Alumni Universitas Indonesia

Menurut informasi dari akun instagram pribadinya, Hafiz diketahui telah lulus dari Universitas Indonesia (UI) pada 23 September 2023. Kala itu dirinya mengambil bidang Kajian Ilmu Kepolisian.

3. Mendapat Beasiswa S2 di University of Edinburgh

Ketika masih berdinas di Polres Bogor, Hafiz masuk jajaran 35 perwira polisi yang mendapat beasiswa LPDP. Dia bersama rekan-rekannya dilepas oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk melanjutkan pendidikan magister bidang kriminologi di Universitas Edinburgh, Skotlandia.

Itulah beberapa fakta dari sosok Hafiz Prasetia Akbar yang bakal jadi menantu Jenderal Andika Perkasa. Selain punya karier mapan, Hafiz telah dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan berprestasi.