Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komnas Perempuan: Praktik Intoleransi Picu Tindak Kekerasan!

Hambali , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |07:46 WIB
Komnas Perempuan: Praktik Intoleransi Picu Tindak Kekerasan!
Diskusi dan Bedah Film di Tangsel/Okezone
A
A
A

 

TANGERANG SELATAN - Praktik intoleransi selalu berujung pada tindak kekerasan. Bak api dalam sekam, peristiwa itu dari waktu ke waktu kerap muncul di berbagai wilayah di Indonesia.

Intoleransi dapat dapat dibendung jika pemahaman tentang keberagaman terus dipertebal. Dalam hal ini banyak pihak harus terlibat aktif, baik pemerintah hingga masyarakat luas.

Hal itulah yang diulas dalam diskusi dan bedah film 'Puanhayati : Threads of faith' dan 'Ahmadyah's Dilemma'. Film pendek yang menggambarkan bagaimana dinamika sosial yang dialami penganutnya di Indonesia.

"Indonesia kan sesungguhnya adalah bangsa yang besar, kita menjadi besar karena kita punya banyak keberagaman," terang Komisioner Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, di Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Sabtu (2/3/2024).

"Sayangnya, memang informasi tidak cukup merata untuk diketahui. Dan seringkali juga terlalu banyak hal dalam hidup ini yang membuat kita tidak terlalu peduli soal keberagaman itu sendiri,”sambungnya.

Menurutnya, peristiwa kekerasan akibat sikap intoleransi selalu diawali dengan hal-hal yang dianggap berbeda di tengah masyarakat. Pada setiap konflik itu, kata dia, pasti selalu ada kaum perempuan yang menjadi korban di dalamnya.

"Dengan adanya 2 film ini, kami dari Komnas Perempuan tentunya berharap akan ada ruang-ruang untuk mendialogkan keberagaman di Indonesia. Dan juga memastikan bahwa kita bisa hidup berdampingan dengan damai dan tentram. Ini sangat penting, karena dalam peristiwa intoleransi pasti ada perempuan yang menjadi korbannya," paparnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/05/28/337/2061564/pendaftaran-calon-anggota-komnas-perempuan-dibuka-hingga-31-juli-2019-4pq91RojYO.jpg
Pendaftaran Calon Anggota Komnas Perempuan Dibuka hingga 31 Juli 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/08/337/1686281/19-tahun-tragedi-mei-98-komnas-perempuan-desak-pemerintah-usut-tuntas-kasusnya-6JMwYkGGFO.jpg
19 Tahun Tragedi Mei 98, Komnas Perempuan Desak Pemerintah Usut Tuntas Kasusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/09/02/337/1480049/komnas-perempuan-tolak-perubahan-beberapa-pasal-kuhp-LQwYBfdIk7.jpg
Komnas Perempuan Tolak Perubahan Beberapa Pasal KUHP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/06/08/337/1409211/kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-dpr-diminta-jangan-abai-Q6QT9LPt9v.jpg
Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat, DPR Diminta Jangan Abai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/03/16/337/1119369/komnas-perempuan-adukan-peningkatan-kekerasan-pada-jokowi-56Meg5TefI.jpg
Komnas Perempuan Adukan Peningkatan Kekerasan pada Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/03/16/337/1119260/anggaran-komnas-perempuan-rp40-m-mayoritas-sumbangan-asing-hjxsZNYNpm.jpg
Anggaran Komnas Perempuan Rp40 M, Mayoritas Sumbangan Asing
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement