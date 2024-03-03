Anomali Suara Partai Tertentu Mendadak Meroket

JAKARTA - Dua hari terakhir ini pemberitaan dihebohkan dengan adanya anomali (baca: keanehan yang tidak logis) dari perolehan suara partai direkapitulasi real count KPU yang meroket tajam.

Sebab bukannya ekonomi yang diharapkan meroket seiring dengan naiknya harga bahan pokok belakangan ini, namun justru perolehan angka segelintir partai malahan yang justru meroket, sementara partai lainnya tampak landai-landai saja.

Kata "meroket" ini memang kata yang legendaris, mengingatkan kita pada Janjinya saat awal-awal berkuasa dahulu. Saat itu (2015) di depan banyak wartawan, kalimatnya adalah "Sekarang Juni, Juli, nanti mulai agak meroket itu September, Oktober. Wuh, Nanti pas November Desember itu begini ..." sambil memperagakan tangan yg bergerak menunjuk ke atas.

Walhasil saat itu ekonomi kita tidak pernah meroket bahkan hingga sekarang, tidak pernah ada pernyataan maaf atau minimal penyesalan atas kalimat yang lebai dan tidak pernah terbukti tersebut.

Namun sekarang kata "meroket" itu memang benar-benar sedang terjadi pada perolehan partai tertentu (contohnya PSI & Gelora), di mana menunjukkan akselerasi yang luar biasa cepat dan tajam dibandingkan dengan perolehan partai-partai lainnya yang cenderung landai atau bahkan stagnan (untuk tidak menyebutnya "berhenti").

Hal ini memang aneh, sebab kecenderungan/ tren pergerakan perolehan partai biasanya masih akan berjalan serempak mengikuti pola perolehan yang sudah ada. Bahwa ada satu dua yang kemungkinan saling fluktuatif bisa dimaklumi, namun jarang atau bahkan tidak mungkin hanya partai tertentu saja yang naik sedangkan lainnya tidak.

Hal senada disampaikan oleh Prof Burhanuddin Muhtadi, yang selama ini dikenal sebagai Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, sampai-sampai yang bersangkutan mengatakan "... saya tidak paham (anomalii ini). Ini menarik dan perlu dicermati, sebab kalau saja sampai seorang profesor tokoh lembaga survei terkenal yang selama ini sudah banyak makan asam garam soal statistik saja tidak paham, terus siapa sebenarnya yang paham atas anomali tersebut?

Dengan kata lain, anomali ini di luar batas kewajaran alias merupakan sebuah "hal yang mustahil" kalau meminjam istilah dari Pelawak Alm. Asmuni Srimulat, untuk menunjukkan sebuah hal yang mustahil.

Penjelasannya adalah biasanya (dan memang sudah menjadi kelaziman sebuah hasil nyata dari perhitungan suara), kalau data yang masuk sudah di atas 60% bahkan 70% maka volatilitas yang terjadi tidak akan bisa ekstrim, artinya pergerakan angka yang diperoleh akan cenderung "serempak" dan bergerak bersama (satu naik, lainnyapum ikut naik, meski masih dalam simpangan margin eror). Sangat jarang atau bahkan mustahil bilamana ada 1 atau 2 saja yang mendadak naik tajam, sedangkan yang lain melandai atau bahkan stagnan.

Volatilitas adalah ukuran perubahan statistik dalam periode tertentu. Sebutan lain untuk volatilitas adalah mood, karena volatilitas dapat digunakan sebagai acuan untuk memperkirakan peluang maupun risiko, namun tetap bukan patokan yang pasti.

Dalam hal ini, volatilitas erat kaitannya dengan beta dan deviasi standar. Seringkali volatilitas dipakai dalam dunia Saham, karena bisa menjadi acuan. Volatilitas saham adalah hasil perhitungan deviasi standar tahunan yang ditujukan untuk mengukur risiko saham pada periode berikutnya.

Bila dicermati, partai yang paling banyak mengalami peningkatan perolehan yang tidak wajar ini adalah PSI. Partai yang dalam berbagai iklan baik cetak maupun elektronik mengklaim "Partainya Bapaknya Ketumnya" ini memang sangat fenomenal. Dimulai dari penunjukkan Ketuanya dari anggota yang baru bergabung 2 hari saja.

Kemudian, pelaporan pengeluaran keuangan partai yang sempat dipertanyakan (karena sama sekali tidak wajar, hanya ratusan ribu rupiah dari masifnya iklan di berbagai media), dan sebagainya.

Secara detail, pada 15 Februari 2024 Suara PSI masih 2.68%. Namun memasuki 1 Maret 2024, suara PSI sudah 3.02%. Bahkan ketika Pukul 10.00 WIB mencapai 2.319.968 atau sekitar 3.03%. Kemudian pukul 16.00 WIB sudah 2.393.774 (bertambah 83.343) alias sudah 3.12%.

Pertambahan jumlah 83 ribu ini hanya dari 110 TPS ini saja sudah tidak masuk akal sehat, sebab jika dihitung (83.343 dibagi 110, maka perolehan PSI ditiap TPS mencapai 757 lebih, padahal 1 TPS rata-rata hanya berisi 250 sd 300 suara saja).

Hal ini juga diakibatkan karena sistem "Automatic cutter" ditiap TPS yang seharusnya hanya 250 sampai dengan 300 tersebut (sengaja?) dihilangkan di Sirekap. Sehingga perolehannya bisa tidak wajar. Ratusan hingga bahkan ada yang ribuan untuk 1 TPS saja.

Sulit dimengerti memang bila hal ini hanya semata-mata dianggap sebagai sebuah kesalahan teknis belaka, karena pola yang berjalan bisa disebut terjadi secara TSM Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) karena saling terkait dan mendukung. Belum lagi kalau melihat modus lain yang terjadi, misalnya ada partai lain yang justru dikurangi suaranya, ini benar-benar tidak bisa disebut sebagai sebuah kebetulan semata.