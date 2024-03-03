Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pertanyakan Lonjakan Suara PSI, Pakar: Kalau Dugaan Itu Benar Rusak Kedaulatan Rakyat

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |17:05 WIB
Pertanyakan Lonjakan Suara PSI, Pakar: Kalau Dugaan Itu Benar Rusak Kedaulatan Rakyat
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Pengamat Politik, Ujang Komarudin mempertanyakan lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pemilu 2024. Sebab, jika sampai ada upaya-upaya tak halal dalam perolehan suara rakyat tersebut bisa berbahaya bagi kedaulatan suara rakyat.

"PSI kan ada dugaan-dugaan, tuduhan-tuduhan, seperti oleh kader PDIP, seperti Deddy Sitorus sebagaimana yang telah dia sampaikan ke media, yang menduga akan ada operasi untuk meloloskan PSI 4 persen, untuk melonjakan suara raihan PSI hingga naik, untuk mengambil suara partai lainnya yang tak lolos parlemen," ujarnya, Minggu (3/3/2024).

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu, meroketnya suara PSI itu berbeda dengan kenaikan suara Partai Gelora. Kata diam kenaikan suara Glora itu dianggap hasil kerja para kadernya.

Selain itu, lanjut Ujang, lonjakan suara Gelora dianggap kerja keras yang dilakukan para calegnya untuk mendapatkan hasil maksimal di Pemilu 2024.

"Kalau kita bicara soal kenaikan roket PSI dan Gelora tentu punya perbedaan ya. Gelora dianggap dia hasil kerja keras kadernya, hasil kerja keras caleg-calegnya untuk bisa memperoleh hasil maksimal," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
