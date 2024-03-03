Ditemukan Tewas di Kali Gongseng Cijantung, Jenazah Kasat Suseno Dievakuasi ke RS Polri

JAKARTA - Seorang pria bernama Kasat Suseno (39) ditemukan tewas di pinggiran Kali Gongseng, Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Jasad Suseno ditemukan dalam keadaan telungkup, tanpa luka apapun di badannya.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman mengatakan pihaknya mendapatkan laporan warga bahwa adanya jasad Suseno pada Minggu siang (3/3/2024) pada sekira pukul 12.58 WIB.

"Petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Timur mendapatkan laporan adanya jenazah yang ditemukan telah meninggal dunia di pinggiran Kali Gongseng, Minggu siang tadi," jelas Gatot.

