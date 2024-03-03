Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ditemukan Tewas di Kali Gongseng Cijantung, Jenazah Kasat Suseno Dievakuasi ke RS Polri

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |21:51 WIB
Ditemukan Tewas di Kali Gongseng Cijantung, Jenazah Kasat Suseno Dievakuasi ke RS Polri
Evakuasi jenazah Kasat Suseno di Kali Gongseng (Sudin Gulkarmat Jaktim)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria bernama Kasat Suseno (39) ditemukan tewas di pinggiran Kali Gongseng, Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Jasad Suseno ditemukan dalam keadaan telungkup, tanpa luka apapun di badannya.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman mengatakan pihaknya mendapatkan laporan warga bahwa adanya jasad Suseno pada Minggu siang (3/3/2024) pada sekira pukul 12.58 WIB.

"Petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Timur mendapatkan laporan adanya jenazah yang ditemukan telah meninggal dunia di pinggiran Kali Gongseng, Minggu siang tadi," jelas Gatot.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
