Raih Baznas Awards 2024, Bupati Dico: Berikan Bantuan ke Masyarakat yang Membutuhkan

KENDAL –Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memberikan penghargaan ketiga kalinya ke Bupati Kendal, Dico M Ganinduto di Hotel Bidakara Jakarta.

Acara ini juga merupakan rangkaian kegiatan dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Baznas RI ke-23. Dico mendapat penghargaan dalam kategori “Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik”

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Ketua Baznas RI Noor Achmad kepada Bupati Kendal.

“Baznas ini sangat fleksibel bisa memberikan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan, entah itu bencana, (masyarakat) miskin, masyarakat yang tidak mampu. Ini semua bisa kita fasilitasi,” ujar Dico dikutip, Minggu (3/3/2024).

Ketua Baznas RI Noor Achmad, mengatakan, ini merupakan wujud apresiasi untuk Bupati Kendal yang telah berkontribusi dalam membantu menggerakkan Baznas Kabupaten Kendal.





“Berkat bantuan Bapak Gubernur, Bapak Bupati, walikota se-Indonesia terhadap Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), alhamdulillah semua bergerak dan alhamdulillah semua bisa mencapai sesuai target,” ujarnya.

Penghargaan tiga tahun berturut-turut ini dapat menunjukkan bahwa penggerak zakat di Kabupaten Kendal telah banyak memberikan kontribusi dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Melalui Baznas Kabupaten Kendal sebagai lembaga zakat, pemerintah Kabupaten Kendal melakukan program kolaborasi kebaikan dengan beberapa stakeholder untuk membantu masyarakat Kendal yang membutuhkan.