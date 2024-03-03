Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Raih Baznas Awards 2024, Bupati Dico: Berikan Bantuan ke Masyarakat yang Membutuhkan

Nadiyah Aulia , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |22:48 WIB
Raih Baznas Awards 2024, Bupati Dico: Berikan Bantuan ke Masyarakat yang Membutuhkan
Bupati Dico Raih Penghargaan dari Baznas/ist
A
A
A

KENDAL –Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memberikan penghargaan ketiga kalinya ke Bupati Kendal, Dico M Ganinduto di Hotel Bidakara Jakarta.

Acara ini juga merupakan rangkaian kegiatan dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Baznas RI ke-23. Dico mendapat penghargaan dalam kategori “Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik”

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Ketua Baznas RI Noor Achmad kepada Bupati Kendal.

“Baznas ini sangat fleksibel bisa memberikan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan, entah itu bencana, (masyarakat) miskin, masyarakat yang tidak mampu. Ini semua bisa kita fasilitasi,” ujar Dico dikutip, Minggu (3/3/2024).

Ketua Baznas RI Noor Achmad, mengatakan, ini merupakan wujud apresiasi untuk Bupati Kendal yang telah berkontribusi dalam membantu menggerakkan Baznas Kabupaten Kendal.

“Berkat bantuan Bapak Gubernur, Bapak Bupati, walikota se-Indonesia terhadap Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), alhamdulillah semua bergerak dan alhamdulillah semua bisa mencapai sesuai target,” ujarnya.

Penghargaan tiga tahun berturut-turut ini dapat menunjukkan bahwa penggerak zakat di Kabupaten Kendal telah banyak memberikan kontribusi dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Melalui Baznas Kabupaten Kendal sebagai lembaga zakat, pemerintah Kabupaten Kendal melakukan program kolaborasi kebaikan dengan beberapa stakeholder untuk membantu masyarakat Kendal yang membutuhkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/340/3047130/oiaa_dan_baznas-a2Cn_large.jpg
OIAA Apresiasi Program Beasiswa dan Bantuan Palestina dari Baznas RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/340/3045867/baznas_raih_top_brand_2024-in8j_large.jpg
Capai Nilai Tertinggi, Baznas RI Raih Top Brand 2024 Kategori Badan Zakat dan Amal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/340/3043243/baznas-PXYp_large.jpg
Baznas RI dan Tentang Anak Salurkan Sedekah dari Konsumen Expert Care untuk Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/340/3042719/pt_kdb_tifa_finance_salurkan_infak_perusahaan_melalui_baznas_ri-k1HD_large.jpg
PT KDB Tifa Finance Salurkan Infak Perusahaan melalui Baznas RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/340/3040130/z_auto-DNuU_large.jpeg
Baznas Bersama Poroz Berdayakan Mustahik Lewat Program Z-Auto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/340/3029733/baznas-YqTN_large.jpg
Berantas Judi Online di Indonesia, Baznas Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Zakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement