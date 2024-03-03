Pembunuhan Indriyana Dipicu Cinta Segitiga, Pacar Bayar Orang Rp50 Juta buat Habisi Korban

BANDUNG - Pembunuhan Indriyana Dewi Eka Saputri (25) dilatarbelakangi masalah cinta segitiga antara DV dan DT. DV yang cemburu karena pacarnya DT juga menjalin hubungan asmara dengan Indriyana.

Berdasarkan hasil penyidikan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), DV dan DT telah berpacaran selama 5 tahun. Sedangkan Indriyana dan DT baru berpacaran selama 7 bulan. DY diduga dipergoki berselingkuh oleh DV.

Namun, DT masih ingin menjalin hubungan dengan Devara walaupun telah dipergoki selingkuh. Namun, DV enggan diduakan sehingga meminta DT memilih antara dirinya atau Indriyana. Bahkan, DV melontarkan ucapan sadis ke DT terkait Indriyana yang harus disingkirkan dari muka bumi.

"Dia (DT) pengen balik ke si DV. Kata DT masih sayang. DV bilang, 'kalau masih sayang ya udah hanya pilih satu. Yang satu gak boleh ada di muka bumi'," kata Dirreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan dikonfirmasi wartawan, Sabtu (2/3/2024).

Kemudian, DV menyusun rencana membunuh Indriyana. Tersangka DV meminta RZ membunuh Indriyana. RZ menuruti permintaan DV setelah dijanjikan bayaran Rp50 juta. Kebetulan RZ sedang membutuhkan uang lantaran terlilit utang.

Eksekusi terhadap korbab Indriyana dilakukan RZ di dalam mobil, kawasan Sentul, Bogor pada Selasa 20 Februari 224. RZ menjerat leher korban menggunakan ikat pinggang. Setelah itu, ketiga pelaku DV, DT, dan RZ membawa korban ke Jakarta dan diinapkan semalam..Keesokan harinya, Rabu 22 Februari 2024, para pelaku membawa korban menggunakan mobil dengan tujuan Pangandaran. Mereka melalui Tol Cipali arah Cirebon.