Tergelincir saat Bermain Perahu Getek, Pemuda Tenggelam di Rawa Badung Cakung

JAKARTA - Nasib malang dialami seorang pemuda berinisial AR (17) yang terjatuh di Danau Rawa Badung, Cakung, Jakarta Timur pada Minggu pagi tadi (3/3/2024).

Saat itu, pemuda tersebut tengah asyik bermain perahu getek tersebut terpeleset hingga tenggelam ke danau hingga ditemukan pada Minggu siang dalam kondisi tak bernyawa.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman menjelaskan AR yang juga merupakan warga asli di sekitaran Danau Rawa Badung, terpeleset dari perahu geteknya dan tercebur sampai tenggelam. Guna mengevakuasi AR, Sudin Gulkarmat Jakarta Timur beserta Tim SAR DKI Jakarta turut melakukan pencarian AR.

"AR ini sudah tenggelam sejak kita menerima laporan yakni pukul 07.23 WIB tadi. Dari keterangan saksi di lokasi, AR sedang bermain getek namun korban terpeleset dan jatuh ke danau," kata Gatot melalui keterangannya, Minggu (3/3/2024)

Gatot mengungkapkan, proses pencarian AR dilangsungkan selama hampir enam jam. AR yang ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa pada pukul 12.45 WIB.

"Jasad korban sudah ditemukan kurang lebih dari radius tiga meter lokasi tenggelamnya," jelas Gatot.