Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tergelincir saat Bermain Perahu Getek, Pemuda Tenggelam di Rawa Badung Cakung

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |16:01 WIB
Tergelincir saat Bermain Perahu Getek, Pemuda Tenggelam di Rawa Badung Cakung
Gulkarmat Jaktim evakuasi pemuda tenggelam di Danau Rawa Badung (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Nasib malang dialami seorang pemuda berinisial AR (17) yang terjatuh di Danau Rawa Badung, Cakung, Jakarta Timur pada Minggu pagi tadi (3/3/2024).

Saat itu, pemuda tersebut tengah asyik bermain perahu getek tersebut terpeleset hingga tenggelam ke danau hingga ditemukan pada Minggu siang dalam kondisi tak bernyawa.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman menjelaskan AR yang juga merupakan warga asli di sekitaran Danau Rawa Badung, terpeleset dari perahu geteknya dan tercebur sampai tenggelam. Guna mengevakuasi AR, Sudin Gulkarmat Jakarta Timur beserta Tim SAR DKI Jakarta turut melakukan pencarian AR.

"AR ini sudah tenggelam sejak kita menerima laporan yakni pukul 07.23 WIB tadi. Dari keterangan saksi di lokasi, AR sedang bermain getek namun korban terpeleset dan jatuh ke danau," kata Gatot melalui keterangannya, Minggu (3/3/2024)

Gatot mengungkapkan, proses pencarian AR dilangsungkan selama hampir enam jam. AR yang ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa pada pukul 12.45 WIB.

"Jasad korban sudah ditemukan kurang lebih dari radius tiga meter lokasi tenggelamnya," jelas Gatot.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169461/tim_sar-ur0X_large.jpg
Tim SAR Gabungan Masih Mencari Penarik Perahu yang Tenggelam di Cilincing Saat Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/340/3031069/kru-kapal-asal-rusia-tenggelam-di-selat-malaka-tim-sar-lakukan-pencarian-SMn2WcivTu.jpg
Kru Kapal Asal Rusia Tenggelam di Selat Malaka, Tim SAR Lakukan Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/340/3030100/dua-siswa-smp-di-sumbawa-tewas-terseret-arus-pantai-poto-batu-VcWnKJSxSV.jpg
Dua Siswa SMP di Sumbawa Tewas Terseret Arus Pantai Poto Batu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028462/hari-keempat-pencarian-remaja-palopo-yang-hilang-di-sungai-saddang-toraja-ditemukan-tak-bernyawa-lcKDcBXf4I.jpg
Hari Keempat Pencarian, Remaja Palopo yang Hilang di Sungai Saddang Toraja Ditemukan Tak Bernyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028370/bocah-10-tahun-tenggelam-di-sungai-kolaka-timur-warga-temukan-pakaian-dan-sandal-AYg9UBGdki.jpg
Bocah 10 Tahun Tenggelam di Sungai Kolaka Timur, Warga Temukan Pakaian dan Sandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/340/3025435/rafatar-tewas-tenggelam-di-aliran-sungai-belawan-GC8Y9TqfS8.jpg
Rafatar Tewas Tenggelam di Aliran Sungai Belawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement