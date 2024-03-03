Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Peziarah Padati TPU Karet Bivak Jelang Ramadhan

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |16:33 WIB
Peziarah Padati TPU Karet Bivak Jelang Ramadhan
Ziarah di TPU Karet Bivak (Foto: Giffar Rivana)
A
A
A

JAKARTA - Sepekan jelang Ramadhan, umat Muslim kereap melakukan ziarah ke makam keluarganya di tempat pemakaman umum (TPU). Hal tersebut seakan menjadi tradisi tahunan, para warga berbondong-bondong mendatangi makam.

Salah satu TPU yang ramai didatangi para peziarah adalah TPU Bivak Karet. Dari pantauan MNC Portal Indonesia, pukul 15.00 WIB, TPU tersebut ramai didatangi warga untuk menghantarkan doa kepada keluarganya yang telah bersayam di makam.

Blok demi blok di TPU Bivak Karet selalu diisi para keluarga yang sedang membersihkan sambil menabur bunga dan air melati di atas makam. Ada pula yang termenung melihat makam orang yang dicintainya itu.

Salah satu peziarah Iqbal (36) mengungkapkan dirinya datang bersama ibu, istri dan anaknya untuk berziarah ke makam ayahnya. Iqbal menyebut kegiatan tersebut sudah rutin dia lakukan sejak ayahnya pergi dan dimakamkan di TPU Karet Bivak.

"Ini udah jadi rutinitas aja. Tiap tahun jelang Ramadhan ziarah ke makam bapak," ucap Iqbal kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (3/3/2024).

Sambil mendorong kursi roda ibunya, Iqbal berjalan menuju makam ayahnya itu. Mengirim doa, membersihkan makam, sambil menabur bunga.

Halaman:
1 2
      
