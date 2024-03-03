Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! 2 Warga Jonggol Tewas Diduga Hirup Asap Co2 Mesin Pompa Dalam Sumur

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |17:13 WIB
Tragis! 2 Warga Jonggol Tewas Diduga Hirup Asap Co2 Mesin Pompa Dalam Sumur
Warga Jonggol tewas di dalam sumur (Foto: Dok BPBD)
A
A
A

BOGOR - Dua warga Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor meninggal dunia diduga usai menghirup Co2 dari dalam sumur. Kedua korban sudah dievakuasi oleh tim SAR gabungan.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 10.45 WIB. Awalnya, salah satu korban sedang membersihkan sumur dengan mesin pompa yang di dalamnya terdapat bangkai kucing.

"Korban membawa mesin ke bawah (sumur), diduga menghirup asap (Co2)," kata Adam dalam keterangannya, Minggu (3/2/2024).

Di dalam sumur, korban tersebut pun meminta tolong. Satu orang korban lainnya pun datang membantu untuk menolong tetapi juga diduga menghirup Co2.

"Diduga korban menghirup udara Co2 dari mesin yang digunakan untuk menyedot air sumur," ujarnya.

Tim SAR gabungan bergegas menuju lokasi untuk mengevakuasi kedua korban yang diketahui berinisial HD dan KS itu. Satu korban meninggal dunia di dalam sumur dan satu korban lainnya sempat bernafas tetapi dinyatakan meninggal dunia di Puskesmas.

"Korban jiwa dua orang meninggal dunia," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
