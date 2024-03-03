Anies Hadiri Resepsi Pernikahan Warga Kampung Akuarium: Pak RT Kirim Undangan

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan kembali berkunjung ke Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara. Kedatangannya kali ini untuk menghadiri resepsi pernikahan warga di sana.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menghadiri undangan mengatakan resepsi warga yang dihadiri kali ini merupakan resepsi pernikahan pertama di Kampung Akuarium. Anies bahkan disambut warga-warga dengan antusias yang berebut swafoto.

"Saya senang sekali siang ini bisa kembali ke Kampung Akuarium menghadiri pernikahan yang resepsinya pertama kali diselenggarakan di gedung serbaguna di Kampung Akuarium ini," ucap Anies kepada wartawan, Minggu (3/3/2024).

Ia mengaku mendapat undangan itu dari Ketua RT setempat. Bahkan menurutnya, setelah mendapat undangan, Anies berjanji memenuhi undangan itu.

BACA JUGA: Anies dan Cak Imin Sholat Jumat Bersama di Masjid Dekat Stadion JIS

"Ketika Pak RT mengirimkan undangannya, kita komunikasi terus, saya langsung bilang Insya Allah saya akan datang (menghadiri resepsi pernikahan)," sambungnya.

Dalam kunjungannya itu, Anies berharap agar progres pembangunan itu berjalan baik. Ia juga berharap agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu menyelesaikan Kampung Akuarium secara utuh.