Jelang Ramadhan, Pedagang Bunga di TPU Karet Bivak Untung Gede

JAKARTA - Salah satu pedagang mendapatkan untung gede dalam momen ziarah jelang bulan suci Ramadhan adalah penjual bunga yang biasa digunakan untuk menaburkan makam ketika berziarah.

Bahkan, dalam sehari pedagang bunga tersebut bisa mendapatkan keuntungan hingga Rp700 ribu perharinya. Salah satu pedagang bunga bernama Tina, yang berjualan sejak pagi hingga petang di depan TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, mengaku mendapat keuntungan hingga ratusan ribu dengan berjualan bunga tabur untuk makam.

"Hari ini udah ngabisi empat sampai lima kantong besar. Alhamdulillah ramai udah dapat Rp700 ribu," kata Tina kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (3/3/2024).

Tina mengaku menjual Rp5000 per pelastik kecil bunga taburnya itu. Dalam satu kantong itu, terdapat bunga mawar merah dan juga daun pandan yang diiris kecil untuk memuat aroma wangi ketika akan ditaburkan kemakam.

Selain bunga, Tina juga menjual air melati yang dibanderol dengan harga Rp5000 ribu per botolnya. "Alhamdulillah hari ini ramai," ucap Tina.

Tina mengatakan, dirinya akan berjualan setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu hingga bulan Ramadhan tiba. "Jadi Senin sampai Kamis ga jualan. Minggu depan nih pas deket sama puasa pasti ramai," kara Tina.