17 Pemuda Jaktim Digaruk Polisi saat Hendak Tawuran, Golok dan Celurit Diamankan

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Timur mengamankan sebanyak 17 pemuda yang diduga hendak melakukan tawuran di kawasan Jalan Swadaya Murni, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (3/3/2024).

Tidak hanya itu, penyidik juga melakukan penyitaan terhadap beberapa jenis senjata tajam yang dibawanya untuk tawuran.

“TPPP (Tim Patroli Perintis Presisi) berhasil mencegah tawuran dan mengamankan 17 pemuda,” ujar Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly, Minggu (3/3/2024).

Menurut Nicolas, sebelumnya diamankan belasan pemuda tersebut melakukan konvoi menggunakan delapan motor. Kemudian TPPP memberhentikan mereka lalu ditemukan barang bukti berupa lima buah telepon seluler, dua sajam berupa celurit, satu stick golf, empat bilah corbek, dan satu penggaris tajam. Sehingga belasan pemuda itu diamankan sekitar pukul 04.00 WIB.

“17 Remaja itu ada yang masih sekolah di SMA dan SMK serta ada yang sudah putus sekolah,” ungkap Nicolas.

Selanjutnya belasan pemuda yang hendak melakukan aksi tawuran dengan menggunakan senjata tajam tersebut dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian polisi melakukan pendataan lebih lanjut terhadap para pemuda tersebut. Saat ini penindakan proses hukum masih berjalan.

(Fakhrizal Fakhri )