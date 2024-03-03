Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Seorang Pemuda Tewas Dibacok OTK di Bangka Jaksel

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |19:01 WIB
Tragis! Seorang Pemuda Tewas Dibacok OTK di Bangka Jaksel
Ilustrasi (Foto: Dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pemuda berinisial SA (20) tewas pasca dibacok orang tak dikenal (OTK) di kawasan Jalan Bangka, Mampang Parapatan, Jakarta Selatan pada Minggu (3/3/2024). Saat ini, polisi masih menyelidiki peristiwa tersebut.

Kapolsek Mampang, Kompol David Yunior Kanitero mengatakan, peristiwa itu terjadi pada sekira pukul 04.00 WIB saat korban tengah melintas di Jalan Bangka bersama temannya, A menggunakan sepeda motor. Saat itu, korban dan temannya dikejar orang tak dikenal.

"Rekan korban (A) berhasil menyelamatkan diri," ujarnya pada wartawan, Minggu.

Ia menerangkan, korban dan temannya itu terpisah saat dikejar-kejar, temannya berhasil selamat. Sedangkan korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa.

Hal itu diketahui pasca temannya, A kembali ke tempat terakhir dia berpisah dengan korban. "Setelah beberapa saat A kembali ke TKP dan melihat sepeda motor korban sudah tidak ada lagi dan A melihat korban sudah mengalami luka-luka," katanya.

Ia menambahkan, selain koban SA, terdapat satu korban mengalami luka berinisial MS (15). Saat ini, polisi masih menyelidiki peristiwa tersebut, saksi-saksi pun masih dilakukan pemeriksaan oleh polisi.

(Arief Setyadi )

      
