HOME NEWS MEGAPOLITAN

ABG Tewas Dibacok, Diduga Terlibat Aksi Tawuran

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |19:08 WIB
ABG Tewas Dibacok, Diduga Terlibat Aksi Tawuran
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Seorang ABG berinisial SA (20) tewas pasca dibacok oleh orang tak dikenal di kawasan Jalan Bangka, Mampang Parapatan, Jakarta Selatan pada Minggu (3/3/2024). Diduga, korban terlibat aksi tawuran di kawasan Bangka.

"Dari hasil pemeriksaan CCTV, diduga terkait tawuran," ujar Kapolsek Mampang, Kompol David Yunior Kanitero pada wartawan.

Menurutnya, polisi telah memeriksa rekaman CCTV dan saksi-saksi, khususnya rekan-rekan korban. Hasilnya, diketahui jika korban bersama rekan-rekannya itu diduga melakukan aksi tawuran di lokasi dengan kelompok remaja lainnya.

"Hasil dari pemeriksaan saksi-saksi yang teman korban, mereka akan tawuran. Korban sepertinya kelompok penyerang, korban beserta saksi-saksi yang merupakan kelompok teman korban domisili Pasar Minggu," tuturnya.

Dia menambahkan, saat ini polisi masih mendalami lebih lanjut dugaan aksi tawuran tersebut. Polisi juga masih mencari tahu siapa saja orang yang terlibat dalam tewasnya korban.

(Angkasa Yudhistira)

      
