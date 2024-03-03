Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ziarah ke Makam, Masyarakat Merawat Tradisi Menyambut Ramadhan

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |19:43 WIB
Ziarah ke Makam, Masyarakat Merawat Tradisi Menyambut Ramadhan
Ziarah makam (Foto: M Farhan)
A
A
A

JAKARTA - Menyambut kedatangan bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah, masyarakat kembali melaksanakan ritual budaya yang biasa dilakukan sepekan sebelumnya. Seperti misalnya ritual ziarah kubur ke makam-makam orangtua, sanak kerabat atau keluarga.

Situasi ini terjadi pula di tempat pemakaman umum (TPU) Malaka, Duren Sawit, Jakarta Timur. Berdasarkan pantauan, warga terlihat mendatangi makam untuk berziarah dan mendoakan keluarga yang sudah berpulang ke Rahmatullah.

"Kita terbiasa kalau menjelang Ramadhan ke makam keluarga," jelas Tiwi di pusara makam pamannya, Minggu (3/3/2024).

Tiwi mengungkapkan, baik ibu kandung, kakek dan pamannya dimakamkan di TPU Malaka tersebut. Untuk itu, sudah menjadi rutinitas dirinya bersama suami dan anak-anaknya mengunjungi TPU Malaka setiap sebelum bulan Ramadhan.

"Di sini ada makam ibu saya, kakek dan yang ini paman saya," katanya.

Seperti halnya peziarah di makam TPU Malaka, Tiwi beserta keluarganya membawakan kembang dan air wewangian. Baginya, tradisi ziarah ke makam keluarga harus selalu dilaksanakan karena bagian dari silaturahmi.

"Ini tradisi yang harus kita lakukan setiap masuk bulan Ramadhan, jadi tidak bisa untuk ditinggalkan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
