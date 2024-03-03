Viral Jambret Mobil Mewah di Kelapa Gading, Polisi: Sudah Kita Tangkap, Ditembak Kakinya

JAKARTA - Aksi penjambretan di dekat lampu merah Kelapa Gading arah Pulo Mas, Jakarta Utara, sempat viral di media sosial. Pelaku dari aksi jambret yang ditengarai pada Minggu 28 Januari 2024 itu, kini telah dibekuk polisi dengan peluru timah yang bersarang di kaki para pelaku.

Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Maulana Mukarom menyampaikan total jumlah pelaku yang dibekuk yakni dua orang. Kedua pelaku ditangkap pada Jumat sore kemarin, 1 Maret dan Sabtu dini hari, 2 Maret.

"Iya, betul sudah kita tangkap dengan ditembak kakinya. Kini keduanya diamankan di Mapolsek Kelapa Gading," jelas Kompol Maulana saat dihubungi, Minggu (3/3/2024).

Maulana mengungkapkan kedua pelaku tersebut dapat ditemukan saat unit reskrim Polsek Kelapa Gading melakukan pendalaman. Ia mengatakan kedua pelaku tersebut berperan sebagai Joki dan Eksekutor aksi jambret.

"1 pelaku kita amankan sore, 1 pelaku di malam hari. Keduanya berperan sebagai Joki dan Eksekutor," tegas Maulana.