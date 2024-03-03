Pengemudi Mengantuk, Minibus Tabrak Dinding hingga 2 Wanita Terluka di Tangsel

TANGSEL - Dua orang pengemudi dan penumpang minibus mengalami luka-luka usai kendaraannya mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Boulevard Sektor 7 Bintaro, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (3/3/2024).

Kecelakaan itu terjadi sekira pukul 13.20 WIB, lokasinya tepat di bawah kolong flyover Penabur, depan kantor salah satu bank swasta. Pengemudi merupakan seorang perempuan berinisial AN (28), sedang penumpangnya adalah perempuan paruh baya berinisial SN (51).

Saat kejadian, minibus itu tengah melintas dari arah Traffic Light (TL) Permata menuju arah Graha Raya. Begitu melintas di tempat kejadian perkara, laju mobil hilang kendali hingga oleng dan menabrak dinding di bawah flyover.

"Diduga saudari AN mengantuk sehingga membanting stir ke kanan dan menabrak tanaman gantung yang berada di bawah kolong flyover Penabur Bintaro sektor 7," kata Kasubsi Penmas Polres Tangsel Ipda Yudi.

Akibat luka yang diderita, kedua korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Sementara kendaraannya nampak ringsek parah di bagian depan.

"Pengemudi dan penumpang mengalami luka-luka," jelasnya.

Petugas kepolisian telah mengevakuasi minibus dari lokasi. Kecelakaan tunggal ini masih dalam penyelidikan Unit Laka Lantas Polsek Pondok Aren.

(Arief Setyadi )