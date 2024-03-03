Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kesaksian Warga Curigai Pria Lansia Diduga Dukun Santet di Tangsel, Temukan Banyak Foto Ditusuk Jarum

Hambali , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |20:49 WIB
Kesaksian Warga Curigai Pria Lansia Diduga Dukun Santet di Tangsel, Temukan Banyak Foto Ditusuk Jarum
Penemuan foto warga ditusuk jarum dalam rumah terduga dukun santet (Foto: Hambali)
A
A
A

TANGSEL - Warga di kawasan Sawah Lama, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel) digemparkan oleh ulah HE (67). Pria Lanjut usia (Lansia) itu kedapatan menyimpan sekira ratusan lembar foto yang tiap gambarnya ditancapi sejumlah jarum.

Seluruh foto itu kebanyakan merupakan gambar wajah warga setempat. Selain ditancapi jarum kecil, masing-masing foto itu diberi coretan tebal dengan tinta merah pada beberapa bagian wajah.

Atas ulahnya, warga sekitar pun resah. Mereka kemudian ramai-ramai mendatangi kediaman HE Minggu (3/3/2024) siang. Beruntung tak ada aksi kekerasan. Petugas kepolisian dan pengurus lingkungan berhasil memediasi kegaduhan itu.

Awal tudingan santet muncul setelah salah satu warga bernama Abdullah memergoki adanya ratusan foto yang tersimpan dalam plastik di kediaman HE. Ketika itu, Abdullah diminta mantan istri HE mengambil sejumlah barang dari kediamannya.

"Setelah ada perceraian dengan istrinya itu, istrinya minta tolong ke saya untuk angkatin barang dari rumah (HE). Nggak sengaja saya lihat banyak foto-foto di kotak lemari, saya cek ternyata fotonya itu ditancepin jarum-jarum pentol, dicoret-coret spidol merah, foto warga semua, ada foto saya, foto istri saya," ungkapnya.

Curiga dengan itu, Abdullah lantas mengambil foto itu untuk disampaikan pada warga setempat. Belakangan setelah dicari tahu, rupanya mereka yang fotonya ditancapi jarum pernah bersinggungan langsung dengan HE dalam berbagai urusan.

"Yang saya tahu yang begitu-begitu itu kan cara santet. Akhirnya saya ambil foto-foto itu buat barang bukti, semua warga yang ada fotonya langsung saya anterin, saya kasihin. Mungkin ada ratusan foto, banyak soalnya," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/338/2979690/deretan-foto-yang-disita-dari-pria-diduga-dukun-santet-ada-prajurit-tni-hingga-pejabat-tangsel-dQzOZ2u5Wr.jpg
Deretan Foto yang Disita dari Pria Diduga Dukun Santet, Ada Prajurit TNI hingga Pejabat Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/03/338/2978375/diduga-dukun-santet-rumah-pria-lansia-digeruduk-warga-di-tangsel-uWPuQIJUIJ.jpg
Diduga Dukun Santet, Rumah Pria Lansia Digeruduk Warga di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/519/2905051/tuduh-tetangga-santet-istrinya-pria-di-malang-bacok-korban-membabi-buta-DYQlQkOBry.jpg
Tuduh Tetangga Santet Istrinya, Pria di Malang Bacok Korban Membabi Buta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/03/519/2840572/kakek-ini-dituding-dukun-santet-diusir-warga-hingga-terpaksa-tinggal-di-balai-desa-2tw0YZlBIl.jpg
Kakek Ini Dituding Dukun Santet, Diusir Warga hingga Terpaksa Tinggal di Balai Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/15/337/2377790/cerita-kyai-syarif-rahmat-lolos-dari-serangan-santet-saat-pemilu-legislatif-7zBlw7ckPN.jpeg
Cerita Kyai Syarif Rahmat Lolos dari Serangan Santet saat Pemilu Legislatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/04/519/2356606/heboh-deklarasi-persatuan-dukun-nusantara-programnya-festival-santet-pertama-di-indonesia-lEcm73FY6F.jpg
Heboh! Deklarasi Persatuan Dukun Nusantara, Programnya Festival Santet Pertama di Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement