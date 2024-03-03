Kesaksian Warga Curigai Pria Lansia Diduga Dukun Santet di Tangsel, Temukan Banyak Foto Ditusuk Jarum

TANGSEL - Warga di kawasan Sawah Lama, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel) digemparkan oleh ulah HE (67). Pria Lanjut usia (Lansia) itu kedapatan menyimpan sekira ratusan lembar foto yang tiap gambarnya ditancapi sejumlah jarum.

Seluruh foto itu kebanyakan merupakan gambar wajah warga setempat. Selain ditancapi jarum kecil, masing-masing foto itu diberi coretan tebal dengan tinta merah pada beberapa bagian wajah.

Atas ulahnya, warga sekitar pun resah. Mereka kemudian ramai-ramai mendatangi kediaman HE Minggu (3/3/2024) siang. Beruntung tak ada aksi kekerasan. Petugas kepolisian dan pengurus lingkungan berhasil memediasi kegaduhan itu.

Awal tudingan santet muncul setelah salah satu warga bernama Abdullah memergoki adanya ratusan foto yang tersimpan dalam plastik di kediaman HE. Ketika itu, Abdullah diminta mantan istri HE mengambil sejumlah barang dari kediamannya.

"Setelah ada perceraian dengan istrinya itu, istrinya minta tolong ke saya untuk angkatin barang dari rumah (HE). Nggak sengaja saya lihat banyak foto-foto di kotak lemari, saya cek ternyata fotonya itu ditancepin jarum-jarum pentol, dicoret-coret spidol merah, foto warga semua, ada foto saya, foto istri saya," ungkapnya.

Curiga dengan itu, Abdullah lantas mengambil foto itu untuk disampaikan pada warga setempat. Belakangan setelah dicari tahu, rupanya mereka yang fotonya ditancapi jarum pernah bersinggungan langsung dengan HE dalam berbagai urusan.

"Yang saya tahu yang begitu-begitu itu kan cara santet. Akhirnya saya ambil foto-foto itu buat barang bukti, semua warga yang ada fotonya langsung saya anterin, saya kasihin. Mungkin ada ratusan foto, banyak soalnya," jelasnya.