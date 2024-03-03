Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Pastikan Video Ledakan dan Baku Tembak di Sarinah Hoax

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |22:28 WIB
Polisi Pastikan Video Ledakan dan Baku Tembak di Sarinah Hoax
Sarinah, Jakarta Pusat (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Beredar viral video di media sosial yang memperlihatkan sebuah ledakan bom hingga baku tembak di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, pada Minggu (3/3/2023).

Dalam video yangh viral itu nampak banyak orang berhamburan ke jalan. Bahkan, jalanan tersebut juga terlihat macet akibat puluhab orang yang berhamburan itu.

"Beredar di grup-grup WA, terdengar ledakan dan tembakan hari ini tanggal 3 Maret di Plaza Sarinah, ada yang tahu cerita sebenarnya?," tulis narasi di sosial media X atau dulunya Twitter.

 BACA JUGA:

Akun yang mengunggah video tersebut pun tak lama kemudian menghapusnya. Tetapi, akun itu memberikan klarifikasi lantaran video yang diunggah itu merupakan video yang terjadi pada tahun 2016, tepat pada peristiwa bom sarinah.

“Ada yg DM , bahwa itu peristiwa thn 2016, lagipula saya cari beritanya blm ketemu, dgn disertai permohonan maaf, postingan itu saya hapus,” tulis akun itu kembali.

Halaman:
1 2
      
